Calciomercato Milan, attenzione a Walker: Guardiola lo esclude nuovamente dai convocati. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato definitivamente nel vivo. Uno degli obiettivi principali è Kyle Walker del Manchester City che potrebbe arrivare molto presto nel capoluogo lombardo.

Pep Guardiola, per la sfida odierna in programma del suo Manchester City contro l’Ipswich Town, ha scelto di non portarlo neanche in panchina. Il suo passaggio alla squadra rossonera allenata da Sergio Conceicao si avvicina sempre di più.