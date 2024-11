Calciomercato Milan, Furlani gongola: quel giocatore ha triplicato il suo valore. Il futuro è già definito

Calciomercato Milan, Furlani gongola: Tijjani Reijnders ha di fatto triplicato il suo valore rispetto al 2023. Rinnovo in cantiere

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan e in particolare Giorgio Furlani possono gongolare per le grandi prestazioni di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese faro della squadra di Paulo Fonseca e in gol anche martedì sera al Bernabeu contro il Real Madrid.

Reijnders tesoro Milan. Il suo valore è triplicato, già si pensa al rinnovo. Acquistato per 20 milioni di euro più bonus dall’AZ Alkmaar nel 2023, oggi ne vale almeno 60. Il rinnovo è ormai dietro l’angolo.