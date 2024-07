Emerson Royal Milan: prossimi giorni DECISIVI! Le ULTIME sul futuro del difensore del Tottenham che piace alla dirigenza rossonera

Secondo quanto riportato da Tuttosport, una delle priorità del Milan in questo momento sul mercato è Emerson Royal.

Il club rossonero aspetta le condizioni giuste per sferrare i suoi colpi e chiudere la trattativa con il Tottenham per il terzino brasiliano. Al momento, la sensazione è quella che i prossimi giorni saranno decisivi per delineare il futuro del difensore degli Spurs.