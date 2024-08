Vos Milan alla stretta finale! Ore DECISIVE per il futuro del talento dell’Ajax: tutti gli AGGIORNAMENTI sul centrocampista

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su X, cresce l’ottimismo in casa Milan nella trattativa con l’Ajax per Silvano Vos.

Pini Zahavi, rappesentante dell’olandese, è in missione per ottenere il sì del club olandese nelle prossime 24/48 ore e chiudere l’operazione da 5 milioni più 1 di bonus. Il calciatore, una volta arrivato a Milano, dovrebbe dividersi tra la prima squadra e il Milan Futuro, la formazione che milita in Serie C.