Scuffet Milan: è LUI la soluzione ideale per la porta rossonera, ma il Cagliari aprirà alla cessione solo a queste CONDIZIONI. Le ultime sulla ricerca del sostituo di Sportiello

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, l’idea più concreta in questa fase sul mercato Milan per sostituire l’infortunato Sportiello porta a Scuffet.

Discussioni in corso con il Cagliari, che possono aprire alla cessione di fronte ad un offerta da 2 milioni di euro: già oggi potrebbe esserci un’accelerata. Inoltre, per una questione di lista EUFA serve un portiere formato in Italia e per questo motivo l’estremo difensore della fomrazione sarda può essere la soluzione ideale.