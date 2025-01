Calciomercato Milan, nuova offerta per Santiago Gimenez! Il piano di Furlani e Moncada è da impazzire

Calciomercato Milan, ufficiale la nuova offerta per Santiago Gimenez: colpo ora o rimandato a giugno. Tutti i dettagli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha migliorato l’offerta al Feyenoord per Santiago Gimenez:

PAROLE – «Il Milan non molla la presa e ha la convinzione di poter arrivare fino in fondo in questa trattativa. Domani verrà presentata un’offerta migliorativa che dovrebbe arrivare a 33/34 milioni di base fissa più bonus di fronte a una richiesta da parte del Feyenoord di almeno 40 milioni. Rafaela Pimenta, agente di Gimenez, sta lavorando da giorni in Olanda ai fianchi del club di Rotterdam. Il Milan ha scelto Gimenez e non torna indietro, anzi. Il piano di Moncada e Furlani é quello di prendere il giocatore subito ma non dovessero riuscirci allora l’operazione sarebbe solo rimandata alla prossima estate. D’altronde il classe 2001 si è promesso al Diavolo, è solo una questione di tempo».