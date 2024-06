Rebic vicino al RITORNO in Serie A? La VERITA’ sul futuro dell’attaccante ex Milan e l’interesse del Verona. I dettagli

Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sulla ultime voci di mercato che fanno riferimento ad un possibile ritorno di Ante Rebic in Serie A.

Secondo quanto riportato il giornalista, l’attaccante ex Milan non è un obiettivo di mercato dell’Hellas Verona. Infatti, il club gialloblù apprezza il centravanti oggi al Besiktas, ma non sta programmando il ritorno al Bentegodi. E molto difficilmente lo farà, un accostamento senza senso perché l’Hellas va solitamente alla ricerca di giovani di talento (Ngonge e Noslin ultimi esempi) che possano consentire di fare plusvalenza in prospettiva.