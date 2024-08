Javi Guerra Milan, il Valencia fissa il PREZZO per il centrocampista classe 2003! Serve questa CIFRA per portarlo a Milanello, tutti i DETTAGLI

Il calciomercato Milan ha messo nel mirino Javi Guerra per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Il Valencia, club proprietario del suo cartellino, non fa sconti però.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su X, per lasciarlo partire il club spagnolo chiede 25 milioni di euro più bonus. Cifra comunque alta per tutti i club interessati al classe 2003, da capire ora se i rossoneri affonderanno il colpo oppure no.