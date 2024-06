Calciomercato Milan: le cinque RICHIESTE di Fonseca alla società per la sessione estiva. I DETTAGLI

Calciomercato Milan: le cinque RICHIESTE di Fonseca alla società per la sessione estiva. Tutti i DETTAGLI e le novità

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha riportato preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan, attivo in queste settimane per cercare di allestire una rosa quanto più competitiva.

Stando a quanto si apprende Fonseca avrebbe fatto cinque richieste in particolare alla società: un nuovo attaccante centrale (Zirkzee il prescelto) e un centrocampista difensivo, oltre al fatto che gradirebbe che non venisse ceduto nessun big nella finestra estiva. Poi si tenterà l’affondo per un terzino e un difensore centrale.