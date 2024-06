Demirovic Milan, una RIVALE di Serie A prova l’inserimento! Le NOVITA’ sul futuro dell’attaccante dell’Augsburg. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra i tanti nomi sondati dal Milan in questi primi giorni di mercato c’è anche quello di Demirovic.

Il club rossonero, che lo vede come alternativa a Zirkzee, però, non sarebbe l’unico club interessato all’attaccante dell’Augsburg. Infatti, su di lui nelle ultime ore è spuntato l’interesse della Roma. Inoltre, è assistito dalla ROOF, la stessa agenzia che cura gli interessi di Abraham. Una curiosa coincidenza (o forse no) potrebbe quindi vedere un incrocio interessante con la cessione di Tammy in Premier.