Thiaw Milan: i rossoneri ATTENDONO la prima offerta del Newcastle, ma il Diavolo non fa SCONTI! Le NOVITA’ sul futuro del difensore tedesco

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan starebbe attendendo la prima offerta di calciomercato da parte del Newcastle per Malick Thiaw.

Non è ancora certo il fatto che il tedesco possa lasciare il Milan: di certo però per provare a ottenere il via libera da parte del club rossonero serviranno proposte da almeno 40 milioni. I prossimi giorni saranno decisivi.