Fofana Milan, la TRATTATIVA si complica: il Monaco continua a fare MURO e spera in questo fattore! Cosa filtra sul futuro del centrocampista in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato dal Il Giornale, il Milan non molla e continua l’assalto a Youssouf Fofana per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Dall’altra parte, però, il Monaco continua a fare muro perchè spera di scatenare un’asta al rialzo. Asta che al momento non decolla e la sensazione è che tra i 20 e i 25 milioni di euro si possa chiudere.