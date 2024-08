Chalobah Milan, OCCASIONE dalla Premier? Il centrocampista è vicino all’ADDIO al Chelsea: cosa filtra sul futuro del calciatore considerato esubero dal club inglese

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Trevoh Chalobah, molto vicino all’addio al Chelsea.

Infatti, il club inglese sta preparando una pesante opera di sfoltimento della rosa in questi ultimi giorni e il centrocampista sta valutando le varie opzioni sul tavolo. Inoltre, nel caso in cui i rossoneri non dovessero riuscire a centrare gli obiettivi centrocampo, potrebbe tentare l’affondo last minute.