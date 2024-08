Ballo-Touré Milan, il difensore rossonero ha fatto SALTARE il suo ritorno in Ligue 1! Il MOTIVO e le ULTIME sul suo futuro in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione da separato in casa che sta vivendo Fode Ballo-Touré è prossima a volgere al termine, con il difensore che è destinato a lasciare il Milan entro la fine di questo calciomercato.

La società rossonera ha fatto i suoi passi verso l’esigenza del calciatore, rinunciando essenzialmente ai soldi del cartellino pur di lasciarlo partire, ma c’è bisogno che faccia anche lui e non dovrà accadere più quello che è successo con il Saint-Etienne. Infatti, il rossonero ha fatto saltare il suo ritorno in Ligue 1 per questioni di contratto.