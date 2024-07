Fofana Milan, il Monaco FISSA il prezzo e NON FA SCONTI! Ecco cosa sta succedendo nella trattativa per il centrocampista francese. I dettagli

Secondo quanto riportato da Luca Cilli ai microfoni di Sky Sport, la settimana che arriverà può essere quella decisiva per portare Youssof Fofana al Milan. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «A centrocampo occhio a Youssof Fofana, la settimana che arriverà può essere quella giusta per cercare l’accordo definitivo non tanto col calciatore ma col Monaco, il quale non fa sconti: vuole almeno 25 milioni di euro nonostante il giocatore sia in scadenza».