Saelemaekers Milan, nuova IDEA sul futuro dell’esterno belga: il Diavolo valuta uno SCAMBIO con questa rivale! Ecco chi arriverebbe in rossonero. Le ultime novità

Secondo quanto riportato dal Il Romanista, Saelemaekers potrebbe lasciare il Milan nelle ultime ore di calciomercato per approdare alla Roma.

Infatti, l’esterno belga potrebbe rientrare in uno scambio con Zalewski che sarebbe in fase di valutazione con il club rossonero. L’impressione, però, è che dopo averlo praticamente utilizzato tutta l’estate, ed anche all’esordio in campionato contro il Torino, Paulo Fonseca difficilmente deciderà di privarsene.