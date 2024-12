Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Theo Hernandez? Spiffero incredibile, c’è la big di Premier

Calciomercato Milan, è stato fissato il prezzo di Theo Hernandez: senza Champions League può partire per questa cifra

Come riferito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Currò, la mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe avere ripercussioni importanti sul prossimo calciomercato Milan.

Per il Milan americano la mancata partecipazione alla Champions, dopo due attivi di bilancio, segnerebbe il rosso e renderebbe necessaria una cessione illustre. Theo è un affare da 30 milioni di euro per lo United e non solo, se non rinnova il contratto