Calciomercato Milan, SVOLTA Zirkzee! Kia scende in campo e fa SOGNARE i tifosi rossoneri: Furlani prepara la MOSSA alla Kakà

Calciomercato Milan, svolta Zirkzee! Kia propone l’acquisto del fratello Jordan per abbattere il muro delle commissioni

Potrebbe essere in arrivo una clamorosa svolta nel calciomercato Milan per quanto riguarda l’affare Zirkzee, incagliatosi sul tema commissioni all’agente dopo aver raggiunto tutti gli accordo su clausola rescissoria e ingaggio.

Come riportato dal Corriere della Sera, il fratello Jordan può sbloccare l’operazione. Kia Joorabchian ha avuto l’idea brillante, per abbattere il problema relativo alle commissioni, di proporre ai rossoneri anche il cartellino del fratellino. Jordan è un classe 2005, attaccante dell’under 19 del Bayer Leverkusen, in scadenza di contratto. La mossa ricalcherebbe quella fatta in passato con Kakà mediante l’acquisto del fratello Digao.