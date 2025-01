Calciomercato Milan, arriva la svolta sull’attaccante: non vuole lasciare il club a gennaio

Calciomercato Milan, potrebbero esserci i problemi per l’attacco. L’obiettivo non vuole partire a gennaio

Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, Joshua Zirkzee non avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United nella finestra di gennaio. L’attaccante olandese è stato accostato anche a Juventus e Milan.

L’ex Bologna avrebbe infatti come obiettivo quello di lottare per conquistarsi un posto da titolare nei Red Devils. Per questo sembrerebbero essere ridotte all’osso le possibilità di una partenza in questa sessione. Se già sembrava complicata come ipotesi, a questo punto sembrerebbe quasi impossibile.