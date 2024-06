Calciomercato Milan, SPUNTA l’indiscrezione da URLO! I tifosi SOGNANO, cosa sta per succedere

Calciomercato Milan, spunta l’indiscrezione che fa sognare i tifosi rossoneri: ecco cosa sta per fare la società

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Mauro Suma, noto giornalista di fede rossonera, ha rassicurato i tifosi sul calciomercato Milan estivo:

PAROLE – «Io so perfettamente che il nostro mercato tiene in angoscia, tiene preoccupati tutti i nostri tifosi perché non succede niente, non esce niente, non si parla di niente, quindi non stiamo facendo niente. No. Qui intervengo. Il Milan sta lavorando tanto, a carte coperte».