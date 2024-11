Calciomercato Milan, Furlani a caccia del grande attaccante! Clamorosa idea, tifosi in delirio

Calciomercato Milan, Furlani potrebbe tornare a pensare a Victor Osimhen per l’attacco: clamorosa suggestione in casa rossonera

Come riferito da calciomercato.com, ci sono importanti novità sul futuro di Osimhen, attaccante del Galatasaray accostato anche al calciomercato Milan in estate:

PAROLE – «E in Italia e in Serie A esiste ancora la possibilità di rivedere Victor Osimhen? Scartando a priori l’ipotesi di un ritorno al Napoli, anche alla luce delle considerazioni lecite sul momento di forma non ottimale palesato da Romelu Lukaku, il nome del centravanti nigeriano è stato accostato nelle scorse settimane a Milan e Juventus. A domanda su un tentativo rossonero per averlo in prestito sul finire del mercato, Zlatan Ibrahimovic ha abbozzato un sorriso e niente più. Ancora più difficile da immaginare è che una società da tempo molto morigerata a livello economico pensi di tornare con forza l’anno prossimo con una cifra fuori parametri per acquistare un attaccante di questo livello. Giuntoli ha apprezzato a Napoli la versione migliore di Osimhen, ma anche in casa bianconera è stata avviata un’opera di risanamento dei conti che, pur ragionando sull’idea di una cessione di Vlahovic, non contempla al momento una spesa di 75 milioni per un solo calciatore o il versamento di un ingaggio di 12 milioni netti (la cifra che Vlahovic arriverà a guadagnare con l’ultimo accordo e che è oggetto di negoziazione in queste settimane)».