Calciomercato Milan, Thiaw con le valigie in mano: il Newcastle è pronto al rilancio. ULTIME

Calciomercato Milan, Thiaw con le valigie in mano: il Newcastle è pronto al rilancio per il difensore tedesco. ULTIME

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan svelando come in difesa potrebbe esserci una vera e propria staffetta: Pavlovic in, Thiaw out.

Il centrale tedesco ha ormai da qualche settimana le valigie in mano: su di lui c’è il Newcastle, desideroso di mettere a segno questo colpo ma chiamato ad alzare la propria offerta ad almeno 35-40 milioni di euro.