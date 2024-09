Calciomercato Milan, le SPESE hanno superato le ENTRATE: il saldo è NEGATIVO. I dettagli su acquisti e cessioni

Il sito Calcio e Finanza ha fatto il punto sul calciomercato Milan al termine della campagna acquisti e cessioni.

Le spese (66 milioni) hanno superato le entrate (circa 10 milioni) hanno superato le entrate e quindi il saldo è negativo (-52,2 milioni). L’acquisto più costo è stato Fofana per 20 milioni. Dalle cessioni, invece, il Milan ha ricavato appena 3,3 milioni dalla partenza di Kalulu in prestito oneroso alla Juve, 3 milioni a testa dagli addii di Simic e Maldini e 1,5 milioni dalla cessione di Adli. Gli giocatori, invece, sono andati via in prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato solo nel 2025.