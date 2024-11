Calciomercato Milan, dato indicativo sulle spese! Cardinale accelera, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, in casa rossonera le spese sono aumentate di circa 15 milioni di euro rispetto allo scorso anno. I dettagli

Importante approfondimento della Gazzetta dello Sport sulle spese e i costi in casa Milan per la stagione corrente, la 2024/2025.

Milan, possiamo stimare la “spesa sportiva” prevista al momento per il 2024-25: gli stipendi dei tesserati si posizionano attorno a 175 milioni, gli ammortamenti a 75, per un totale di circa 250 milioni, cioè una quindicina in più dell’anno scorso.