Calciomercato Milan, sondaggio per Asensio: c’è un ostacolo

Calciomercato Milan, Maldini ha effettuato un sondaggio con Mendes per Marco Asensio: l’alto ingaggio frena la trattativa

Entra nel vivo il calciomercato Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Maldini avrebbe effettuato un sondaggio con Jorge Mendes per Marco Asensio, esterno che lascerà il Real Madrid a zero il prossimo 30 giugno.

L’alto ingaggio richiesto, 6 milioni di euro netti più le commissioni allo stesso Mendes, rendono l’affare quasi impossibile.