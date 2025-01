Calciomercato Milan, l’ultima indiscrezione è completamente infondata! Zero interesse, i rossoneri sorridono

Calciomercato Milan, piovono secche smentite sull’indiscrezione che vedeva il Bayern Monaco interessato a Walker

Come riportato da Sky Germania, il calciomercato Milan ha una concorrente in meno nella corsa a Walker, terzino classe ’90 del Manchester City in uscita a gennaio.

Le voci che collegano il Bayern a Kyle Walker sono infondate! Non è attualmente un argomento di discussione al Bayern. Il Milan continua a spingere per ingaggiarlo in questa sessione di calciomercato! Le prossime ore saranno dunque decisive in un senso o nell’altro.