Calciomercato Milan, l’indiscrezione sulla sessione di gennaio gela i tifosi! Scenario clamoroso, non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione sulla sessione di gennaio: i rossoneri potrebbero non operare in entrata

Come riferito da Tuttosport, ci sarebbe una clamorosa indiscrezione per quanto riguarda il calciomercato Milan della prossima sessione, quella di gennaio.

A gennaio verranno fatti acquisti per ridurre il gap con le prime oppure no? Da Casa Milan non sembrano giungere grandi indicazioni per i tifosi (piace per l’estate il difensore centrale del Valencia, il 20enne Mosquera). Prossime settimane decisive per capire se le intenzioni cambieranno.