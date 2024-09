Calciomercato Milan, scontro con JUVENTUS e INTER per il TOP PLAYER: le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

La situazione legata attorno a Jonathan David è ancora tutta in evoluzione. L’attaccante canadese, in scadenza nel 2025, con ogni probabilità non rinnoverà con il Lille; dunque sarà possibile acquistarlo a zero.

L’attaccante potrebbe ancora diventare un obiettivo del calciomercato Milan. Su di lui, intanto, ci sono gli occhi di Juventus e Inter. I nerazzurri, come riportato da Sportmediaset, potrebbero addirittura effettuare un’offerta già a gennaio per anticipare la concorrenza.