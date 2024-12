Calciomercato Milan, Schira conferma: «Non rinnova, può andarsene a gennaio»

Calciomercato Milan, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato il mancato rinnovo di Calabria

Attraverso il proprio profilo di X, Nicolò Schira ha parlato così del futuro di Davide Calabria nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan non ha mai offerto a Davide Calabria l’estensione del contratto. È pronto a partire come free agent a fine stagione. Como , Galatasaray , I club sauditi e qatarioti hanno già mostrato interesse per il terzino destro, che il Milan potrebbe cedere a gennaio». Il terzino comunque, come prima scelta, vorrebbe rimanere fino al termine della stagione.