Calciomercato Milan: SCAMBIO clamoroso tra Juventus ed Inter? In ballo questi due GIOCATORI, i rossoneri osservano...

Calciomercato Milan: scambio a sorpresa tra Juventus ed Inter? In ballo questi due giocatori, anche i rossoneri osservano interessati

Nelle ultime ore si sono rinforzate le voci che vorrebbero Federico Chiesa verso l’Inter, anche se a parametro zero al termine di questa stagione. Vista la necessità di Inzaghi di avere un giocatore con le qualità dello juventino, però, Marotta potrebbe anche affrettare i tempi.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juve non brama sicuramente dalla voglia di risolvere i problemi dell’Inter, ma la situazione dell’ex viola è complicata e dall’altro lato si potrebbe pensare ad uno scambio con Frattesi, con piccolo conguaglio a favore dei nerazzurri. Un’ipotesi per ora, ma Chiesa è ormai fuori dai piani di Motta, mentre Frattesi in nerazzurro non è sicuramente un titolare… Anche il calciomercato Milan osserva, vista la possibile occasione Chiesa che stuzzicherebbe i rossoneri.