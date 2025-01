Calciomercato Milan, l’ultima indiscrezione gela i tifosi! Nessun accordo, cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione dalla Francia: ancora nessun accordo con Santiago Gimenez sull’ingaggio

Importante indiscrezione rilanciata da Foot Mercato sul calciomercato Milan per quanto riguarda la trattativa legata a Santiago Gimenez.

Mentre Sky Sport riporta un accordo tra Santiago Gimenez e il Milan per mettere pressione sul Feyenoord, noi possiamo dirvi che non è così. Proseguono comunque le trattative tra il club olandese e il Milan per il trasferimento dell’attaccante messicano. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se la trattativa potrà effettivamente decollare.