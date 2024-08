Omorodion Milan, COLPO DI SCENA: salta l’operazione con il Chelsea! Il MOTIVO e tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante spagnolo

Come riportato da Fabrizio Romanu su X, è saltata la trattativa tra Chelsea e Atletico Madrid per Samu Omorodion, obiettivo del calciomercato Milan .

Un’operazione praticamente definitiva in ogni dettaglio e che è saltata quando mancavano solamente firme e annunci di rito. Il promettente attaccante classe 2004 di proprietà dell’Atletico Madrid e fresco campione olimpico con la Spagna, non si trasferirà al Chelsea e tornerà a Madrid nelle prossime ore. A far venire meno le condizioni per la chiusura della trattativa è stato il tentativo del Chelsea di cambiare le condizioni dell’ingaggio di Omorodion, scatenando la furia dell’Atletico, a causa dell’esito non pienamente soddisfacente delle visite mediche sostenute dall’attaccante