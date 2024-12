Calciomercato Milan, l’indiscrezione sull’ex rossonero cambia tutti gli scenari per il futuro: mossa a sorpresa di Furlani

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione sul contratto di Alexis Saelemaekers: mossa a sorpresa di Giorgio Furlani

Importante indiscrezione rilanciata da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, sul calciomercato Milan e in particolare sul futuro di Alexis Saelemaekers.

Il contratto che lega Alexis Saelemaekers al Milan scadrà il 30 giugno 2027. Prima di definire l’operazione in prestito secco alla Roma, il club rossonero ha inserito un’opzione di rinnovo all’interno del contratto del belga. In estate dunque si capirà se il belga potrà tornare a far parte stabilmente della rosa rossonera.