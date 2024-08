Calciomercato Milan, un obiettivo in attacco PIACE alla Roma: l’INDISCREZIONE dall’Olanda lascia di stucco. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Voetbal International, la Roma sarebbe seriamente interessata all’attaccante Depay che è attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. L’olandese era stato accostato anche al calciomercato Milan per molto tempo come opzione a zero e adesso potrebbe arrivare in Serie A.

Molto dipenderà anche dal futuro di Paulo Dybala che potrebbe lasciare i giallorossi verso l’Arabia. Prossime settimane decisive per capire il futuro di Depay.