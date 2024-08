Calciomercato Milan, Furlani FIUTA opportunità last-minute: la RIVELAZIONE di Sky Sport sui rossoneri

Luca Cilli ha fornito un aggiornamento a Sky Sport per quanto riguarda il calciomercato Milan, sia in entrata che in uscita.

PAROLE – «Il mercato è strano, può succedere di tutto e quindi il mercato del Milan diciamo che è chiuso in entrata ma se ci dovesse essere un’opportunità. Ci sono alcuni giocatori in uscita tra cui Pobega che piace al Genoa ma anche altri giocatori avranno meno spazio».