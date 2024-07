Calciomercato Milan: TORNA Jovic, il REBUS futuro resta

Tornano a Milanello i primi Nazionali. Oggi è il turno di Jovic anche se il suo futuro legato al calciomercato Milan resta un rebus

Finiti gli impegni con le Nazionali, e dopo le meritate vacanze cominciano a rientrare a Milanello i primi giocatori che ancora non si erano uniti al gruppo. Oggi è il turno di Jovic che ha partecipato alla doppia sessione organizzata da Fonseca.

Il suo futuro al Milan tuttavia resta un rebus. Come riportato da TMW l’ufficialità della sua conferma in rosa non è ancora arrivata tramite comunicato, ma non ci sono dubbi: Jovic si è meritato la riconferma con i 9 gol segnati nella scorsa stagione e ha ottenuto un altro anno di contratto in rossonero. L’idea è non lasciarlo come unico vice Morata come successo l’anno scorso con Giroud, ma affiancargli un’altra punta centrale.