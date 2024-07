Calciomercato Milan, il ritorno di Donnarumma in Italia è POSSIBILE, l’APERTURA dell’agente

Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, ha parlato a Radio Sportiva dicendo la sua sul futuro in chiave calciomercato dell’ex Milan Donnarumma

Le parole di Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, ai microfoni di Radio Sportiva sul futuro dell’ex Milan Donnarumma:

LE PAROLE – «Ho fatto apprezzamenti su di lui anche quando le critiche erano forti, per me rimane il numero uno al mondo nel suo ruolo. In Italia dobbiamo coccolarcelo e tenercelo ben stretto, giocatori come lui ce ne sono pochi. È uscito a pezzi dalla Svizzera, senza parole: ho cercato io di spronarlo e fargli cambiare un po’ umore ma era davvero dura. Solo stamani ci ho scambiato qualche altra parola per altre cose, ma questa sconfitta gli ha fatto molto male ed è sintomo della maturità che ha, soprattutto quando indossa la maglia della Nazionale. Rivedremo Donnarumma in Serie A? Tutto può succedere. Adesso è in vacanza nella sua città natale… Confermo il grande apprezzamento del PSG nei suoi confronti e la voglia di continuare il progetto. Gigio è ancora giovane: abbiamo ancora 10-15 anni davanti»