Calciomercato Milan, sensazioni positive per il super colpo in attacco! Furlani prepara il rilancio decisivo

Calciomercato Milan, arrivano sensazioni positive sulla trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez: pronto il rilancio decisivo

Come riportato da Repubblica, nel calciomercato Milan è in aumento considerevole la fiducia del club rossonero per il colpo Santiago Gimenez.

Milan sempre più vicino a Gimenez: il Feyenoord abbassa il prezzo. Nelle ultime ore la richiesta è scesa da 45 a 40M. Il Milan deve alzare l’offerta a 37-40M, bonus compresi, per avere chance importanti. Al momento è fermo a 30+5, ma le sensazioni sono positive.