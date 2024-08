Calciomercato Milan: RIFIUTATA la prima offerta della Juve per Todibo, tutti I DETTAGLI

Il Nizza ha rifiutato la prima offerta della Juventus per Todibo, difensore accostato anche al calciomercato Milan, cosa filtra sul futuro

Il Nizza ha rifiutato la prima offerta avanzata dalla Juve per Todibo, accostato anche al Milan, dal valore di 30 milioni per il prestito con clausola di opzione. A riferirlo è Fabrizio Romano via Twitter.

La trattativa tra i due club, comunque, resta aperta e sta continuando perché il difensore vuole trasferirsi alla Juve. La prima offerta è servita proprio per far avviare i colloqui tra le parti.