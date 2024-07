Calciomercato Milan: CACCIA al vice Theo Hernandez. C’è una NOVITÀ in lista, può arrivare LUI. Tutti i dettagli sulla ricerca della dirigenza rossonera

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan avrebbe messo nel mirino il nuovo vice Theo Hernandez da prendere in questa sessione di calciomercato, ovvero Derrick Kohn.

Il terzino sinistro del Galatasaray rappresenta una alternativa per il club rossonero per il ruolo di vice Theo Hernandez. Il suo cartellino viene valutato dai turchi non meno di 6 milioni di euro, ma non c’è la volontà di cederlo. Inoltre, sul calciatore c’è l’interesse anche del Torino.