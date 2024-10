Calciomercato Milan, SUPER COLPO dalla Serie A? L’ULTIMA novità avvicina l’obiettivo del Diavolo

Calciomercato Milan, super colpo dalla Serie A? L’ultima novità avvicina Samuele Ricci al club rossonero. Le dichiarazioni

Intervistato da Sky prima della gara contro l’Inter, Vagnati, DS del Torino, ha parlato così di Ricci, obiettivo anche del calciomercato Milan:

PAROLE – «Non voglio stare a parlare di Manchester e non Manchester. Io posso dire che mi ha fatto piacere che hai fatto (rivolgendosi a Di Marzio ndr) un po’ il passaggio di quello che è stato l’acquisto di Ricci, che l’abbiamo fatto quando lui era diciamo molto giovane, perché l’abbiamo preso nel gennaio di due anni fa praticamente. Quindi devo dire che è stata comunque un’operazione importante. Il presidente ci ha creduto, così come ci abbiamo creduto noi, perché comunque abbiamo speso una cifra comunque importante per quello che era fino a quel momento il percorso del giocatore. È stato bravissimo il ragazzo nel credere nel lavoro, ha fatto tanto, è cresciuto tanto dal punto di vista fisico-muscolare, da quello che sono le sue qualità tecniche, di visione di gioco, già le aveva. Si è migliorato in quello e penso che lui possa giocare con qualsiasi allenatore in qualsiasi campionato».