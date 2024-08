Calciomercato Milan: così è NATA la trattativa per l’addio di Simic, la RIVELAZIONE

Il calciomercato Milan ha detto addio a Simic, andato all’Andrelecht. Così è nata la trattativa per l’addio ai rossoneri

Retroscena della cessione. Il calciomercato Milan ha detto addio a Simic, andato all’Andrelecht. Così è nata la trattativa per l’addio ai rossoneri. Tutto legato a la nascita di TransferRoom, il più importante marketplace del mondo del calcio. Il direttore delle relazioni con i Club, Simon Ankersen a Gianlucadimazio.com ha così spiegato:

LE PAROLE – «Ci siamo ispirati ad altri settori, come quello immobiliare. Prima, per vendere il tuo appartamento dovevi conoscere qualcuno o sperare che il tuo vicino o un tuo familiare avesse qualche amico interessato. Con un marketplace invece puoi mostrare il tuo appartamento a tutti quelli che cercano quel tipo di casa. Abbiamo provato a fare lo stesso nel calcio: parlando con i club, emergevano mancanza di trasparenza e di accesso diretto al mercato. Così abbiamo creato una piattaforma per mettere in relazione club, agenti e creare l’opportunità di vendere e comprare calciatori in modo più semplice. Abbiamo registrato che le conversazioni per Charles Ikwuemesi dalla Salernitana al Leuven sono iniziate sulla nostra applicazione, e anche quelle per Jan-Carlo Simic dal Milan all’Anderlecht»