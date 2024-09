Calciomercato Milan, l'ULTIMA indiscrezione su Rabiot taglia fuori i rossoneri! Firma in arrivo col Marsiglia ma... ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, l’ultima indiscrezione su Rabiot taglia fuori i rossoneri: firma col Marsiglia, rimpianto Premier League

Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, esperto di mercato, ha svelato questo retroscena su Adrien Rabiot, centrocampista accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Adrien Rabiot è pronto a firmare per il Marsiglia . Contratto fino al 2026 più un ricco bonus alla firma. Ha rifiutato due offerte saudite e quella del Galatasaray nelle ultime settimane. Il suo sogno era giocare in Premier League, ma i club inglesi non hanno presentato offerte».