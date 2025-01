Calciomercato Milan, retroscena Mosquera! Offerta sul piatto e pista caldissima: la posizione del Valencia

Condividi via email

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Mosquera: prima offerta al Valencia per il difensore centrale. I dettagli

Come riportato dal Periodista Deportivo, il calciomercato Milan sarebbe fortemente interessato a Mosquera, difensore centrale del Valencia individuato come primo obiettivo per rinforzare la retroguardia già a gennaio.

il Milan sarebbe fortissimo per gennaio su Mosquera del Valencia e avrebbe già presentato una prima offerta che però sarebbe stata rifiutata dal club spagnolo. Da capire se ci sarà un rilancio nelle prossime settimane o se l’operazione verrà rimandata a giugno.