Calciomercato Milan, SCENARIO da non credere! LAMENTELE di Fonseca, alla società ha detto QUESTA cosa

Calciomercato Milan, scenario da non credere! Lamentele di Fonseca per le ingerenze di Zlatan Ibrahimovic, cosa è successo

Importante ed ennesimo retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan estivo relativo al difficile rapporto tra Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic.

17 agosto. Fonseca un giorno prima aveva parlato di “mercato per me chiuso” ma Ibra dice altro: “L’allenatore fa l’allenatore, la società fa il resto. Il mercato chiude quando dico io che chiude”. Fonseca non gradisce e lo fa sapere alla società.