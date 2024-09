Calciomercato Milan, il big dell’ATLETICO MADRID ammette: «Sono stato VICINISSIMO ai rossoneri!»

Angel Correa, come raccontato da lui stesso a Relevo, è stato a un passo dal vestire la maglia del Milan.

IL RETROSCENA DI CORREA – «L’ultimo giorno c’era ancora tutto da fare e Miguel Ángel Gil Marín mi ha chiamato dicendomi che non voleva che me ne andassi, che non potevo partire, che dovevo fargli il favore di restare. E sono rimasto. Quell’anno, per fortuna, vincemmo il campionato. In quel momento avevo bisogno di cambiare, l’occasione è arrivata dal Milan, che è anche un grande club, volevo andare a provare con la mia famiglia, andare a giocare, ma alla fine non è successo e come dico sempre, l’Atlético è come la mia casa e sono molto felice qui».