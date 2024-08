Calciomercato Milan, RETROSCENA Abraham: investimento PESANTE sull’inglese, il DETTAGLIO non mente

Calciomercato Milan, retroscena Abraham: i rossoneri hanno pagato alla Roma il prestito secco dell’inglese. Importante investimento

Come riferito da Matteo Moretto, è spuntato un importante retroscena sull’arrivo di Tammy Abraham a Milanello. Se è vero che lo scambio con Saelemaekers si è tradotto in un semplice scambio di prestiti secchi, è altrettanto vero che i rossoneri hanno pagato 1.5 milioni di euro per portarlo un anno a Milanello.

Un “parcheggio” dunque non proprio economico, segno di come Abraham sia stato un acquisto cercato e fortemente voluto da tecnico e dirigenza rossonera nel calciomercato Milan appena concluso.