Calciomercato Milan, RETROSCENA Abraham! C’entra la Roma, TUTTI i motivi dietro l’addio ai giallorossi. La spiegazione

Abraham in conferenza stampa ha svelato i motivi dell’addio alla Roma. Questa la spiegazione del nuovo attaccante del Milan.

ADDIO ALLA ROMA – «No, non ho perso fiducia nella Roma, resta una squadra importante per me. Dovevo mettere l’asticella più in alto, ora il mio focus è sul Milan anche se auguro il meglio alla Roma».

