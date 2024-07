Calciomercato Milan, Abraham lo PORTA De Rossi? RETROSCENA incredibile, assist del tecnico al Diavolo

Calciomercato Milan, Daniele De Rossi, tecnico della Roma, potrebbe sbloccare la trattativa Abraham: il retroscena

Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere a sorpresa Daniele De Rossi a sbloccare per il calciomercato Milan la trattativa per portare Tammy Abraham a Milanello.

Il tecnico infatti ha comunicato alla dirigenza della Roma di non contare sull’inglese per la prossima stagione e di gradire molto l’inserimento in rosa di Saelemaekers: l’idea è quella di uno scambio alla pari tra i due giocatori o in alternative l’aggiunta di un piccolo conguaglio da parte dei rossoneri.