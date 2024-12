Calciomercato Milan, rebus Tomori! Thiago Motta preme ma i rossoneri fanno muro: valutazione monstre

Calciomercato Milan, continua il rebus Tomori: Thiago Motta in pressing sul centrale ma i rossoneri fanno muro. I dettagli

Come riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo di X, continua l’intrigo nel calciomercato Milan intorno al futuro di Tomori:

PAROLE – «La Juventus ritiene Fikayo Tomori uno dei profili maggiormente interessati per rinforzare la difesa. Il calciatore inglese è una richiesta esplicita di Thiago Motta. In questo momento non esiste una trattativa ufficiale tra club. La posizione del Milan è rigida. Tomori è considerato un calciatore importante e la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro».